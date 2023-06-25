Спорт 25 июня 2023, 09:33 Американский фигурист раскритиковал задержку в деле о допинге Валиевой Американский фигурист Чжоу раскритиковал WADA и МОК за задержку в деле о допинге Валиевой РИА «Новости»

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Американский фигурист Винсент Чжоу остался недоволен задержкой в рассмотрении допингового дела в отношении россиянки Камилы Валиевой. Об этом он написал в социальной сети.

«Уже 500 дней прошло с даты вручения медалей по итогам командного турнира на Олимпийских играх в Пекине, но мы до сих пор еще ждем. То, что должно было стать делом о справедливой конкуренции и спортивной честности, затянулось в сложное юридическое разбирательство», — написал он.

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Чжоу отметил, что цену за эту затяжку приходится платить «чистым спортсменам».

«Мы хотим полной прозрачности в системе, которая призвана защищать олимпийские принципы», — добавил фигурист.

Сборная России выиграли командные соревнования в фигурном катании на Олимпиаде-2022, американская сборная заняла второе место. На следующий день после проката стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года. В итоге церемонию награждения отложили до завершения расследования дела.

Спортивный арбитражный суд сообщал, что слушания по делу Валиевой пройдут 26, 27, 28 и 29 сентября в закрытом режиме.