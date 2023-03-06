Спорт 06 марта 2023, 00:28 Валиева рассказала, как Олимпиада изменила ее жизнь в одно мгновение Валиева рассказала о переменах в жизни после Олимпиады 2022 года РИА «Новости»

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Камила Валиева рассказала, как на нее повлияла Олимпиада 2022 года. По словам фигуристки, она в один момент стала взрослой после произошедших на состязании событий. Цитату привел ТАСС.

Спортсменка 5 марта заняла второе место в финале Гран-при России.

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«По окончании этого сезона я в большей степени довольна собой. Я выросла, много чего в моей жизни происходило. Но то, что произошло там (на Олимпиаде — прим. ред.), меня окончательно укрепило, я в один момент стала взрослой», — рассказала Валиева.

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Фигуристка добавила, что стойкости ей добавляет поддержка родных, тренеров и людей, которых она встречает по жизни. Валиева объяснила свое второе место в прошедших соревнованиях тем, что она «пошла на некий спад». Она добавила, что идти только вверх просто невозможно. Но все это, по мнению фигуристки, только подстегивает к тому, чтобы работать дальше.

«И со следующими сезонами мне будет легче, я буду над этим работать. Хочу сказать странное для этой ситуации слово — спасибо за эти моменты, меня это укрепило как человека, как спортсмена», — заключила Валиева.

Ранее сообщалось, что победительницей Финала Гран-при России по фигурному катанию стала Аделия Петросян. По итогам прокатов двух программ она заработала 255,01 балла и обошла Камилу Валиеву, которая за свои выступления получила 241,76 балла.