Алонсо вернулся в «Формулу-1». Он будет пилотом Renault

Двукратным чемпионом мира, автогонщик Фернандо Алонсо вернулся в «Формулу-1». Пилот уже подписал контракт с командой Renault, за которую и будет выступать.

«Фернандо Алонсо присоединяется к команде Renault», — сообщили в пресс-службе команды.

Напарником испанского пилота будет француз Эстебан Окон. Спортсмены выступят за Renault уже в следующем сезоне в 2021 году. Алонсо в команде заменит австралийского гонщика Даниэля Риккардо, который перейдет в McLaren.

Фернандо Алонсо 38 лет. Он является двукратным чемпионом мира серии «Формула-1» 2005 и 2006 годов. Обе победы он одержал в составе команды Renault. Также гонщик выступал за Minardi, McLaren и Ferrari. Всего Алонсо провел 17 сезонов в «Королевских гонках».

Спортсмен ушел из «Формулы-1» после окончания сезона в 2018 году. За эти два года он участвовал в гонках на выносливость. Алонсо выиграл в «24 часа Ле-Мана» и «24 часа Дайтоны».