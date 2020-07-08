Российский гонщик «Формулы-1» объяснил, почему не встал на колено в знак борьбы с расизмом

По словам спортсмена, акция с преклонением колена в знак борьбы с расизмом для него оказалась непонятной.

«Это немного против моего русского менталитета, когда встают на колено перед Родиной, флагом, Богом», — заявил гонщик. При этом Квят отметил, что борьбу с расизмом поддерживают все пилоты «Формулы-1». Свою позицию они выразили тем, что надели футболки с надписью «Конец расизму».

Акция пилотов «Формулы-1» в поддержку движения Black Lives Matter прошла на Гран-при Австрии. Это первая гонка после четырехмесячного перерыва. Зрителей на нее не пустили из-за сохраняющейся пандемии коронавируса.

На старт все спортсмены вышли в футболках с надписями Еnd Rаcism и Black Lives Matter. После чего все, кроме шести спортсменов, преклонили колено. Кроме россиянина Квята, в их числе оказались гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, Шарль Леклер (Ferrari), Карлос Сайнс (McLaren) и оба пилота Alfa Romeo — Антонио Джовинацци и Кими Райкконен.

После они объяснили, что выступают против расизма, что доказывают своим поведением в жизни, а не формальными жестами, которые могут быть неправильно истолкованы.

Движение Black Lives Matter набрало силу после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота. Мужчина умер во время полицейского задержания. Возмущенные его смертью жители вышли на улицу в знак протеста против расизма в силовых структурах США. Акции распространились по всей стране и в некоторых городах переросли в беспорядки.