Спорт 17 февраля 2024, 08:05 Алькарас пробился в полуфинал теннисного турнира в Буэнос-Айресе Испанец Алькарас вышел в полуфинал теннисного турнира в Буэнос-Айресе YouTube

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Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас оказался сильнее итальянского спортсмена Андреа Вавассори в четвертьфинальном матче теннисного турнира, который проходит в Буэнос-Айресе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Матч завершился со счетом 7:6 (7:1), 6:1 в пользу Алькараса, посеянного первым номером. Спортсмены провели на корте один час 41 минуту. За выход в финал испанец поборется с соперником из Чили Николасом Харри, посеянным третьим номером.

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Карлос Алькарас — бывшая первая ракетка мира. Сейчас он занимает вторую строчку рейтинга теннисистов-профессионалов, уступая сербу Новаку Джоковичу. За ним следует российский спортсмен Даниил Медведев.

В ноябре 2023 года Медведев проиграл Алькарасу на турнире в Турине со счетом 6:4, 6:4.