Спорт 17 ноября 2023, 19:48 Медведев проиграл Алькарасу на итоговом турнире ATP Теннисист Медведев уступил Алькарасу на итоговом турнире ATP в Турине РИА «Новости»

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Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Турине. Призовой фонд составлял 15 миллионов долларов.

Игра закончилась счетом 6:4, 6:4 в пользу испанца. Соперники провели на корте один час и 20 минут.

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Алькарас, занявший первое место в группе, сыграет в полуфинале с сербом Новаком Джоковичем. Медведева ждет встреча с итальянцем Янником Синнером. Как ранее писал «Чемпионат», россиянин заявил, что сыграет лучше.

Синнер выиграл у Медведева в двух финалах в 2023 году — в Вене и в Пекине. Третья ракетка мира ответил, что не придает значения статистике встреч с соперниками.

Ранее Медведев проиграл на турнире серии «Мастерс» в Париже. Уходя с корта, спортсмен показал средний палец зрителям на трибунах, освиставшим его. Неприличным свой жест теннисист не счел, но ответил, что всего лишь рассматривал ноготь.