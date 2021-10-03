Алексей Ионов пропустит игры сборной России со Словакией и Словенией

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов не сможет помочь команде в играх со Словакией и Словенией. О травме игрока сообщил сайт Российского футбольного союза.

Футболист «Краснодара» пропустит тренировочные сборы из-за травмы, полученной в расположении своего клуба. До этого Ионов не смог принять участие в матче 10-го тура национального чемпионата с ЦСКА, а теперь пропустит матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. Российская команда встретится 8 октября со сборной Словакии в Казани, а 11 октября отправится на выездной матч со Словенией в Марибор.

Сборная России занимает второе место в группе Н, уступая по разнице забитых и пропущенных мячей Хорватии. У обеих команд по 13 очков после шести проведенных игр. Пока в расширенном списке сборной России находятся 26 игроков.

Бывший главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что может возглавить сборную Турции. По словам Черчесова, представители Турецкой федерации футбола уже созванивались с отечественным специалистом.