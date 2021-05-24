Александр Овечкин не выступит за сборную России на ЧМ-2021

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не выступит за сборную России на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге, написал сайт RT со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея РФ.

По данным пресс-службы, Овечкин не примет участия в ЧМ-2021 по причине большого числа травм, которые он получил в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и Кубка Стэнли.

Ранее стало известно, что Овечкин стал участником потасовки во время игры «Вашингтон Кэпиталз» против «Бостон Брюинз». Встречу провели в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).