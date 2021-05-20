Овечкин вмешался в потасовку после атаки на вратаря своей команды

Хоккеист Александр Овечкин стал участником потасовки во время игры «Вашингтон Кэпиталз» против «Бостон Брюинз». Встречу провели в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вместе с российским спортсменом в стычке участвовал и его одноклубник Евгений Кузнецов, сообщила «Газета.ru».

Драка началась после того, как нападающий «Бостон Брюинз» Кертис Лазар атаковал голкипера столичного клуба Илью Самсонова. Конфликт перерос в потасовку. Остаться в стороне не смогли представители обеих команд.

Матч в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли стал для Кузнецова и Овечкина первым. Старт плей-офф россияне пропустили, поскольку в протокол лиги внесли поправки по коронавирусу.

На днях Александр Овечкин заработал 132-е очко за карьеру в плей-офф НХЛ. Среди левых нападающих он стал третьим.