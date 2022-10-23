Александр Емельяненко назвал решение судей не в пользу Петра Яна политическим | 360°

Спорт 23 октября 2022, 02:41 Александр Емельяненко назвал решение судей не в пользу Петра Яна политическим Тяжеловес ММА Емельяненко заявил, что Яна на UFC 280 засудили по политическим мотивам YouTube

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Российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко заявил, что бойца Петра Яна на минувшем турнире UFC 280 засудили по политическим мотивам. Об этом сообщило издание sports.ru.

«Уверен, что Петра засудили по политическим мотивам. Посмотрите статистику поединка, какие могут быть вопросы?» — возмутился Емельяненко.

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Он подчеркнул, что не видит ни одного основания даже для раздельного решения в сторону Петра.

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«Тут однозначная победа. Количество ударов, переводы и контроль в партере — все на стороне Яна», — сказал боец.

Емельяненко предположил, что UFC в текущей политической ситуации не нужны чемпионы из России, поэтому судьи вынесли такой вердикт.

Ранее стало известно, что наш земляк Петр Ян проиграл американцу Шону О’Мэлли в результате раздельного решения судей.