Спорт 04 июля 2023, 11:24 Неймар получил трехмиллионный штраф из-за работ на территории резиденции в Рио-де-Жанейро G1: футболиста Неймара оштрафовали на 3 млн долларов за незаконные работы на своей земле РИА «Новости»

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Бразильского футболиста Неймара оштрафовали более чем на три миллиона долларов из-за нарушений природоохранных правил. Он в своем доме в Рио-де-Жанейро избавился от растительности, создал искусственное озеро и купался в нем. Об этом написал ресурс G1.

«Неймар был оштрафован на 16 010 000 реалов (3,3 миллиона долларов) из-за работ по созданию искусственного озера в доме в Condomínio Aero Rural в Мангаратибе на побережье Коста-Верде в Рио-де-Жанейро», — сказано в материале.

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По сведениям издания, прокурор муниципалитета Журасиара выяснил, что у Неймара не было разрешений от природоохранного ведомства на работы на территории особняка. Однако спортсмену это не помешало незаконно удалить там растительность, сделать искусственное озеро и искупаться в водоеме, после того как его запретили власти.

Ранее представители природоохранной инспекции приходили в резиденцию Неймара и зафиксировали там незаконный сбор воды. Речь идет об изменении русла реки. Отца футболиста арестовали за агрессивное поведение, он участвовал в несанкционированных работах. Теперь у спортсмена есть 20 дней для подачи апелляции. Если ее не одобрят, то он должен будет оплатить штраф. Об этом сообщило РИА «Новости».