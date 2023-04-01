Спорт 01 апреля 2023, 20:41 «Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» на матче в Казани «Ак Барс» обыграл «Авангард» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ Unsplash

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Казанский «Ак Барс» встретился с омским «Авангардом» в первом матче финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.

У «Ак Барс» первый дубль сделал нападающий Дмитрий Кагарлицкий, победную шайбу забросил форвард Кирилл Панюков. У команды из Омска дублем отметился нападающий Корбан Найт.

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Следующий матч серии до четырех побед пройдет 3 апреля в Казани. В финале Западной конференции КХЛ встретятся петербургский СКА и московский ЦСКА. Первая встреча состоится 2 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее хоккеисты «Ак Барса» победили «Адмирал» в первом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина. Игра закончилась со счетом 3:2. Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев назвал хоккеистов «Ак Барса» артистами, потому что те умеют выпрашивать фолы у судей.