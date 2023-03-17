Спорт 17 марта 2023, 07:13 Главный тренер «Адмирала» назвал хоккеистов «Ак Барса» артистами Главный тренер «Адмирала» Тамбиев назвал хоккеистов «Ак Барса» артистами РИА «Новости»

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Хоккеисты «Ак Барса» являются артистами, потому что умеют красиво выпрашивать фолы у судей. Об этом после очного матча с казанской командой заявил главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев, его слова привело РИА «Новости».

«Там опытные игроки, артисты! Когда нужно, хватаются за лицо, когда нужно — упадут. Мы рабочая команда, а они артисты. У соперника таких артистов гораздо больше», — сказал он.

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По словам Тамбиева, его команда вышла на лед с неправильным настроем с первых минут.

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«Нам две шайбы забили в формате три на пять. Вы вышли не побеждать в первом периоде, а играть. Сильно удаления сказались, но в перерыве помогли волшебные слова», — добавил специалист.

Хоккеисты «Ак Барса» победили «Адмирал» в первом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина со счетом 3:2. Второй матч серии пройдет 18 марта в Казани.