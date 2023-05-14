Спорт 14 мая 2023, 20:05 «Ахмат» всухую обыграл «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ «Ахмат» на выезде выиграл у «Динамо» 3:0 в матче 27-го тура РПЛ РИА «Новости»

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Московское «Динамо» на своем поле уступило грозненскому «Ахмату». Встреча на стадионе «ВТБ Арена» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги завершилась с разгромным счетом 3:0.

Мяч в ворота соперников послали Нене Гбамбле, Мохамед Конате и Владимир Ильин.

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По итогам встречи «Ахмат» набрал 46 очков и оказался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Динамо» занял седьмую строку с 42 очками.

Следующая игра «Ахмата» — с подмосковными «Химками» 20 мая. Грозненский клуб выйдет на домашнее поле.

У «Динамо» на этот же день выпадает гостевая встреча с московским соперником — «Торпедо». Последний накануне проиграл ЦСКА — 3:0.

Армейцы, набрав 54 очка, закрепились на втором месте турнирной таблицы, а «Торпедо» замкнул ее с активом в 13 баллов.