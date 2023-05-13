Спорт 13 мая 2023, 23:33 ЦСКА обыграл «Торпедо» со счетом 3:0 в матче РПЛ ЦСКА обыграл «Торпедо» со счетом 3:0 в очном матче 27-го тура РПЛ РИА «Новости»

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ЦСКА провел встречу с «Торпедо» в очном матче 27-го тура Российской премьер лиги (РПЛ). Армейцы победили со счетом 3:0.

Матч проходил, а стадионе ВЭБ «Арена» в Москве, обслуживала игру бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Счет открыл нападающий ЦСКА Федор Чалов на пятой минуте матча. Футболист Иван Обляков на 38-й минуте удвоил преимущество армейской команды. Чалов на 99-й минуте забил третий гол и установил окончательный счет.

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Таким образом ЦСКА укрепился на втором месте турнирной таблицы чемпионата России, команда набрала 54 очка. «Торпедо» замыкает таблицу с активом в 13 баллов, команда находится в зоне вылета из РПЛ. Чемпионом России стал «Зенит», петербургская команда оформила первенство в матче 26-го тура.

Ранее сообщалось, что столичный ЦСКА переиграл «Оренбург» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 2:1.