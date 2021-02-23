Агент Панарина назвал ложью обвинения хоккеиста в избиении девушки

Агент российского нападающего НХЛ Артемия Панарина Пол Теофанос назвал ложью сообщение о том, что его подопечный избил девушку. Об этом Теофанос заявил The New York Post.

«Я безусловно категорически отрицаю все эти ложные обвинения в адрес Артемия, исходящие из России. Это ложь», — сказал Теофанос.

В команде «Нью-Йорк Рейнджерс», где играет Панарин, связали обвинения в адрес игрока с его политическими высказываниями. При этом россиянина отправили в отпуск — он не будет участвовать в ближайших мероприятиях клуба.

Ранее бывший главный тренер подмосковного «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин якобы избил 18-летнюю девушку в Риге. Назаров утверждал, что за игрока вступились «авторитетные жители» латвийской столицы, и дело удалось замять.

Артемию Панарину 29 лет. Он воспитанник челябинского хоккейного клуба «Трактор». В 2008–2013 годах выступал за «Витязь», затем за петербургский СКА. С 2015 года играет в американских командах.

В 2019 году Панарин был самым высокооплачиваемым российским хоккеистом и вторым по уровню заработка после Конора Макдэвида.