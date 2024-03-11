Спорт 11 марта 2024, 12:02 Абрамович может купить новый клуб в Европе AS: бизнесмен Абрамович хочет купить испанский футбольный клуб «Валенсия» РИА «Новости»

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Российский бизнесмен и бывший владелец «Челси» Роман Абрамович выразил желание купить испанский футбольный клуб «Валенсия». Об этом сообщил портал «Чемпионат» со ссылкой на AS.

О покупке может быть объявлено со дня на день. Болельщики возлагают на бизнесмена большие надежды, учитывая возможности Абрамовича и те результаты, которых добилась его прошлая команда. Слухи о покупке «Валенсии» ходили еще два года назад, но тогда их опроверг представитель бизнесмена. На данный момент клуб находится на восьмой строчке в чемпионате Испании.

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Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году, но был вынужден продать его в 2022-м. За это время клуб пять раз становился чемпионом Англии, столько же раз брал Кубок Англии, трижды — Кубок лиги, дважды — Суперкубок Англии, взял по два трофея Лиги Чемпионов и Лиги Европы, по одному разу становился победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

После продажи «Челси» переживает нелегкие времена. Футбольный комментатор Казаков назвал происходящее с английский клубом несчастьем для болельщиков.