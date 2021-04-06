Болельщиков пообещали пустить на матчи во всех городах-хозяевах Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) получил уведомление от 12 городов, которые летом примут чемпионат Европы по футболу, о присутствии болельщиков на стадионах.

Посмотреть игру пустят «хотя бы небольшое количество» любителей этого вида спорта, сообщила газета Daily Mail.

Решение организаторы чемпионата должны были сообщить до 7 апреля. В противном случае они рисковали потерять право на проведение матчей турнира. Глава UEFA Александер Чеферин ранее подчеркнул, что встречи на чемпионате не должны проводиться при пустых трибунах.

Из-за действующих коронавирусных ограничений некоторые города могли гарантировать квоту в 10% от вместимости арены. Представленные цифры UEFA не удовлетворили. Вопрос о допуске болельщиков на игры должны окончательно решить 20 апреля на конгрессе Союза.

В оргкомитете российской части Евро заявили, что стадион в Санкт-Петербурге во время матчей турнира заполнят на половину.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Его перенесли на год из-за пандемии COVID-19. Соревнования примут 12 городов. В северной столице состоятся три матча групповой стадии и один четвертьфинал.