УЕФА отменил запрет на допуск болельщиков на трибуны на Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил принятое ранее ограничение в 30% от вместимости трибун на футбольных матчах Евро-2020. Решение о допуске спортивных фанатов на игры турнира передоверили местным властям.

Отмена запрета была принята в виду того, что каждая из 55 ассоциаций-членов УЕФА сталкивается с разной ситуацией на фоне пандемии коронавируса. Поэтому общее ограничение на количество зрителей больше не требуется.

«Следовательно, ранее установленный УЕФА лимит по допуску зрителей, составлявший максимум 30% от вместимости стадиона, снимается, а также отменяется запрет зрителям посещать матчи по мини-футболу», — сказано в релизе, опубликованном на сайте организации.

При этом УЕФА решил оставить в силе решение о запрете на посещение игр для болельщиков гостевых команд, так как в разных странах все еще действуют запреты на передвижение.

Ранее исполком УЕФА разрешил национальным сборным, участвующим в чемпионате Европы и Лиге наций сделать по пять замен в матчах. Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля в 12 европейских городах. В Санкт-Петербурге четыре матча.