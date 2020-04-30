Деятели культуры просят выгнать Хржановского из Бабьего Яра. Иначе Мемориал Холокоста превратится во второй «Дау»

29 апреля деятели культуры Украины направили открытое письмо наблюдательному совету Мемориального центра холокоста «Бабий Яр». Авторы просят отстранить скандального российского режиссера Илью Хржановского от художественного руководства центром. Почему режиссера настоятельно просят убрать, и что говорит он сам, рассказывает «360».

После того, как в интернете начали появляться целиком скандальные фильмы серии «Дау» российского режиссера Ильи Хржановского, шумиха вокруг его творчества вышла из узких кругов кинематографистов на обозрение широкой публики. Хржановского обвиняют в том, что при создании серии фильмов и сериалов «Дау» он прибегал к насилию на съемочной площадке, эксплуатировал непрофессиональных актеров, «арендовал» детей из детского дома, в том числе и с особенностями развития…

Сам режиссер отрицает все обвинения, хотя есть десятки свидетельств того, что так называемый метод псевдодокументального воссоздания действительности навредил участникам съемок — от декораторов до актеров. И сейчас, когда скандал уже не удастся загнать под полу, не выдержали украинские деятели культуры.

Старикам тут не место

Дело в том, что Хржановский еще в 2019-м был поставлен художественным руководителем Мемориального центра холокоста «Бабий Яр» в Киеве. Хотя официальное назначение произошло в конце года, сотрудники центра уверены, что активную работу режиссер начал уже осенью, после этого политика центра сильно изменилась. Так, в конце сентября без объяснения причин был распущен общественный совет мемориала, активно участвовавший в принятии различных решений о работе центра, покинули мемориал несколько ценных сотрудников.

23 апреля главный историк мемориала Карел Беркгоф заявил о том, что не может позволить себе продолжать работать в центре в свете последних событий — не позволяют этические соображения.

Как историк, я собираюсь придерживаться определенных ценностей, и для меня важно, чтобы те, с кем я сотрудничаю, их разделяли. Среди них ответственность, вежливость, благодарность, профессионализм, добродетель, надежность, командная работа, открытость и великодушие Карел Беркгоф ведущий научный сотрудник Института исследований по истории войны, холокоста и геноцида NIOD (Амстердам), бывший главный историк Мемориального центра холокоста «Бабий Яр» в Киеве.

В своем открытом письме деятели культуры Украины заявляют, что нельзя игнорировать прошлый опыт режиссера и претензии к нему и, что важнее, нельзя допустить повторного применения «творческого метода» в работе Мемориального центра холокоста.

«Репутационные потери, нанесенные мемориалу вследствие назначения господина Хржановского художественным руководителем, разрушают результаты работы предыдущих трех лет и ставят институт на грань международного скандала», — говорится в письме.

Каким может стать «Бабий Яр»?

Среди прочего Беркгоф отмечает, какой была «новая концепция», предложенная Хржановским. Она предполагает использовать «такое погружение, которое позволит почувствовать дух времени, и что тогда чувствовали люди», в том числе за счет использования технологий дополненной и виртуальной реальности, голограмм и других новых технологий.

«Как такие планы могут соотноситься с темой холокоста и воплощаться на месте бывших массовых убийств? Где здесь чувствительность и сдержанность?» — спрашивает Беркгоф. Он приводит несколько положений Международного устава мемориальных музеев, которым, по его мнению, противоречит новая концепция мемориального центра.

Сама концепция того, чем должен стать «Бабий Яр» под руководством Хржановского, появилась в украинском издании «Историческая правда» 27 апреля. В качестве одной из иллюстраций предлагалась картина голландского художника эпохи Возрождения Иеронима Босха «Христос в Лимбе».

Для создания более ярких переживаний у посетителей Хржановский хочет использовать «психометрические методы, голограммы распознавания лица, виртуальную реальность». На территории «Бабьего Яра», как и в декорациях фильма «Дау», который снимался более 10 лет, режиссер хочет создать «уникальную атмосферу», которая поможет посетителям пережить тот опыт, который несет в себе то время.

Более того, Хржановский заявляет в концепции, что в проекте должны присутствовать «социальные и психологические эксперименты, где этическая дилемма — центральный элемент». В качестве примера таких экспериментов приводит Стэнфордский тюремный эксперимент в результате которого участники играли в тюрьму, несколько человек получили серьезные психологические травмы, так что эксперимент прервали раньше времени. А так же эксперимент Милгрэма, в котором один участник должен был бить током другого, если тот не давал верного ответа на вопрос, и другие. Однако практика подобных опытов была признана преступной и неэтичной не одно десятилетие назад и запрещена для воспроизведения.

Мы убеждены, что мемориалы холокоста призваны предотвращать появление в будущем моральных выборов, перед которыми становились его жертвы… Симулировать ситуации подобного выбора недопустимо авторы открытого письма деятелей культуры Украины Наблюдательному совету Мемориального центра холокоста «Бабий Яр».

27 апреля, после публикации новой концепции центра, было обнародовано письмо руководителя группы развития основной экспозиции (Core Development Exhibition Group) Дитера Богнера, написанное еще осенью 2019-го, когда работа Хржановского над «Бабьим Яром» только началась. В письме Богнер жестко критикует концепцию, так как она «провоцирует шоковый опыт, а не памятование и размышление», а также называет концепцию «Холокост-Диснеем» и заявляет об окончании своего сотрудничества с центром.

Ответ Хржановского

Руководство самого центра смещать Хржановского не торопится, там считают, что обвинения «сделаны на основании эмоций и субъективных мнений, построенных на догадках и предположениях».

«Мы не можем давать профессиональную оценку этим фильмам и методам, с помощью которых они созданы, и так же, как и другие заинтересованные, ждем выводы расследования и соответствующей экспертизы, если таковая будет назначена», — говорится в официальном заявлении Мемориального центра холокоста «Бабий Яр».

Сам же скандальный режиссер говорит о том, что «Дау» и «Бабий Яр» — принципиально разные проекты и вторым руководит в первую очередь Наблюдательный совет, который и пригласил его стать художественным руководителем.

Моя задача — превратить сухой язык фактов в живую историю, вызывающую эмоцию. В рамках музея я занимаюсь концептом и поиском языка, которые должны быть публично обсуждены украинским обществом Илья Хржановский режиссер скандального фильма «Дау» и художественный руководитель Мемориального центра холокоста «Бабий Яр» в Киеве.

В различных интервью Хржановский рассказывает о том, какая работа в центре идет сейчас под его руководством: систематизация документов, писем, фотографий, благоустройство территории и так далее. Однако нигде не звучит то, что написано в официальной концепции: «психометрические алгоритмы» и очередные участия посетителей в экспериментах художника с подпорченной репутацией.