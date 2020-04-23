«Дау» ушел на дно. Фильм-насилие о Льве Ландау стал фигурантом нескольких уголовных дел на Украине

Съемки «Дау», биографического фильма о советском физике Льве Ландау, длились порядка 10 лет и закончились в 2011 году, а премьера состоялась еще через восемь лет, в 2019-м. Сейчас же вокруг фильма снова поднимается волна: на Украине даже завели два уголовных дела — за пытки и пропаганду культа насилия, в том числе и с участием детей. «360» разбирается, что не так с этим фильмом.

Дау — так называли великого физика и праотца ядерной бомбы его друзья и товарищи. Фильм российского режиссера Ильи Хржановского с этим сокровенным именем, правда, к советскому ученому отношения не имеет, хотя главный герой действительно позиционируется как Лев Ландау. Сам же фильм полон сцен насилия, жестокого обращения с людьми и животными, пьянок и секса. Причем многие уверены — все, что происходит на экране, отнюдь не постановка.

Уголовное дело

22 апреля 2020 года, спустя девять лет после завершения съемок скандального фильма «Дау» и спустя полтора года после первой премьеры фильма в Париже, детский омбудсмен Украины, где проходила большая часть съемок, Николай Кулеба призвал проверить фильм. В частности, искать прокуратуре он посоветовал жестокое обращение с детьми, пытки и пропаганду культа насилия.

Предположительно, дети, задействованные в съемках фильма, были сиротами. Их, по мнению многих российских кинокритиков и журналистов, много лет занимающихся историей этого фильма, «позаимствовали» или «выкупили» на время из детского дома. В одном из интервью участница проекта «Дау», руководительница харьковского офиса Елена Остапченко обмолвилась о том, что младенцы действительно были сиротами.

Она добавила, что с ними вместе на площадке присутствовали медсестры из детдома и врач и что никаких претензий к действиям съемочной группы ни у кого не было. В шестичасовом фильме «Дау. Дегенерация» есть сцены, в которых младенцы истошно кричат, а их связывают и оставляют одних. За эти сцены на Украине и завели дело, но ими проблематичная часть фильма не ограничивается.

Например, еще в феврале 2019-го, через месяц после премьеры, многие уже говорили о другом скандале на съемках с участием ребенка: мальчику, который играл маленького Ландау, на съемочной площадке актер при камере показал гениталии. «Мальчик был в истерике», — вспоминал декоратор для съемок в Харькове Олег Сильвестров. Но этот скандал замяли — всеобщего восхищения «гениальностью» и «особым образом мысли» режиссера это не пошатнуло.

Жестокое обращение — с людьми и животными

Еще в 2019 году, сразу после премьеры, ряд российских журналистов написал открытое письмо к создателям «Берлинале», одного из престижных международных кинофестивалей, где «Дау» получил две награды. Авторы письма обратили внимание на то, что фестиваль, вольно или невольно, поддерживает насилие и допускает злоупотребления режиссера властью, включая подобное кино в программу фестиваля.

«Почему в дни приговора Харви Вайнштейну, в эпоху борьбы с культурой насилия и злоупотреблениями властью в киноиндустрии, берлинский фестиваль не видит этической проблемы во включении в основной конкурс фильма, содержащего сцены несимулированного психологического и физического насилия с участием непрофессиональной актрисы, а также сцены секса людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения?», — говорилось в письме.

Однако ответа на свои вопросы российские журналисты не получили. Среди подобных злоупотреблений, среди самых легких их проявлений, можно назвать повреждение межпозвоночного диска, которое исполнитель главной роли, известный дирижер Теодор Курентзис, получил во время съемок. Это случилось из-за того, что режиссер фильма хотел, чтобы все было по-настоящему — сцены драки тоже. В одной из драк (а избивали в фильме Ландау достаточно) актер и получил повреждение.

Одной из задач фильма Хржановского, как считают многие кинокритики, еще десять лет назад возмущавшиеся тем, что происходит на «сцене» снимавшегося фильма, называют «манипуляцию людьми на площадке, чтобы показать, как тоталитарная система разрушала жизни людей». И сейчас все большая часть киносообщества говорит о том, что «Дау» мог не только показывать такое разрушение, но и действительно ломать людей и их жизни.

Достаточно говорили и о том, что на съемочной площадке не утихали ссоры, хамство, насилие — режиссер хотел максимально воссоздать атмосферу сталинского Союза, приняв на себя роль диктатора. Об этом говорила кинокритик Татьяна Шорохова. Она также отмечала, что нигде и никто ни слова не говорил о том, присутствовали ли на площадке психологи, врачи, проверялись ли актеры, по-настоящему занимавшиеся сексом на камеру, на ВИЧ-инфекцию и другие заболевания.

Речь шла именно о способах и о методах съемки… Мы сходили на пресс-конференцию. Я послушала режиссера. Режиссер явно дал понять, что это все была реалистичная съемка. В пресс-релизе говорится, что это тоже реально… то есть это не постановки Татьяна Шорохова кинокритик.

Был в фильме и еще один сомнительный персонаж — неонацист Максим «Тесак» Марцинкевич, которого пригласили на съемочную площадку, чтобы обеспечить красивую развязку. Сейчас Тесак сидит в тюрьме — ему дали 10 лет за разбой и хулиганство. На съемочной же площадке одним из его «номеров» было перерезание горла живой свинье на глазах у актеров, исполнявших роли академиков.

«В любом случае мы этих свиней должны были вернуть на ферму, где бы их забили. Меня попросил один из персонажей последней фазы фильма Максим Тесак: „Можно мне подарить свинью?“», — объяснял эту сцену сам режиссер Илья Хржановский.

Изнасилования и принуждение

Еще одним беспрецедентным скандалом в кинематографии 2020-го стала сцена из фильма «Дау. Наташа», который взял один из призов «Берлинале». Там бывших сотрудник КГБ, играющий действующего сотрудника КГБ, допрашивает девушку Наташу и угрожает ей, после чего она засовывает в себя бутылку.

Эта сцена вызвала широкий резонанс. Французская и немецкая актрисы, которые должны были дублировать фильм, отказались от работы после этой сцены, так как заметили, что все происходит по-настоящему и девушка страдает на самом деле. В этой сцене — один из примеров работы непрофессиональной актрисы, который кинокритики считают банальным изнасилованием. Хржановский же заявил, что «это всего лишь проститутка, которую он нашел в БДСМ-борделе».

Еще одно изнасилование происходило с участием неонациста Тесака, но доказать его пока так и не смогли. По некоторым сведениям, Марцинкевич избил и изнасиловал американского художника Эндрю Ондрежака, ассистента Марины Абрамович, исполнявшего роль психолога. «Одного американского психолога-гея-художника-акциониста пытались в шутку скормить свиньям. Он не понял творческого замысла и не поддержал инсталляцию», — сказал сам Тесак.

Хржановский в ответ на это заявил, что «Эндрю приехал с целью повлиять на неонацистов, а неонацисты повлияли на него», а факт изнасилования режиссер отрицал.

Кроме того, в Харьковском детском доме, откуда, как оказалось, и правда брали детей для съемок, рассказали, что были задействованы и малыши с синдромом Дауна. Как утверждает местное издание «В городе», из этого детского дома детей усыновляют редко. И все же выяснить, что стало с малышами, которых снимал Хржановский в своем «шедевре», пока не удалось.

Кинокритик Мария Кувшинова также отмечала, что, помимо детей с особенностями развития, нарушались права и других «актеров». Так, Льва Ландау в старости играл пожилой мужчина, который, предположительно находится в состоянии деменции. Между тем он также участвует как минимум в одной сцене секса.