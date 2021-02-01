Жители России рассказали, где проводили отпуск в 2020 году

Так, примерно 34% респондентов заявили, что в 2020 году ездили в деревню, на дачу либо находились дома во время каникул и выходных. Примерно треть опрошенных уезжали в другие регионы и города. Уточняется, что 10% посещали Крым, еще 10% отдыхали на Черноморском побережье Краснодарского края, а 2% были на курортах Кавказских Минеральных Вод. Около 9% устраивали поездки в другие страны. Примерно 5% россиян проводили отпуск в Турции, 4% граждан съездили в другие страны.

Совсем отказались от отдыха в минувшем году 26% опрошенных. В целом в опросе поучаствовали 1,7 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что власти Кипра решили возобновить авиасообщение со всем миром 1 марта. Для туристов не будет никаких ограничений по СОVID-19 кроме одного: с собой должна быть справка об отрицательном тесте на коронавирус. Границы откроют для туристов из 56 стран. Среди них есть и Россия, которая относится к «странам красной категории».