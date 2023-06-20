Путешествия 20 июня 2023, 04:55 Жителей Турции шокировал взлет цен на отели на 100% ТурПром: 100% повышение цен на отели в Турции обескуражило жителей страны Pxhere

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Большая часть турецких регионов перед началом «внутреннего» туристического сезона столкнулась с резким повышением цен на отели. Увеличение стоимости в два раза шокировало жителей страны, отметил «Турпром» со ссылкой на местное издание Hürriyet.

По сравнению с прошлым годом турецкие гостиницы повысили стоимость на 100%.

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Теперь отдых в пятизвездочных отелях на 10 дней обойдется отдыхающим не менее чем в 700 тысяч рублей. За отпуск в хорошей гостинице с завтраком нужно будет заплатить от 25 до 50 тысяч рублей в неделю. Стоимость самых доступных вариантов стартует от 35 тысяч рублей.

В материале приведены средние цены по наиболее популярным у российских туристов регионам. К примеру, в Измире стоимость отдыха вскочила вдвое. Стоимость проживания в бутик-отелях начинается от 80 тысяч рублей. Самые дорогие гостиницы обойдутся отдыхающим в сумму около 530 тысяч рублей.

Российские туристы ранее пожаловались на условия отдыха в Турции. По словам некоторых путешественников, цены на путевки взлетели, при этом качество и сервис наоборот снизились. Сегодня стоимость двухнедельного проживания в двухзвездном отеле составляет почти 180 тысяч рублей, указали СМИ. Двумя годами ранее за эту же сумму можно было отдохнуть вчетвером и в пятизвездочном отеле.