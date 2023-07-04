Путешествия 04 июля 2023, 19:16 🛫 Заложники овербукинга. Российский турист трое суток не мог вылететь из Турции Эксперт по туризму Осауленко: чаще всего в овербукинге виновата авиакомпания РИА «Новости»

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Почти каждый авиапассажир рискует столкнуться с овербукингом, когда в самолете может не хватить места. Мнения о том, кто должен платить компенсацию, расходятся. Юристы уверены, что отвечают туроператоры. Но представители туристической отрасли считают, что виноваты авиакомпании. Пассажир остается меж двух огней, не зная, с кого спросить за испорченный отдых.

Житель Казани не мог вернуться домой трое суток

Россияне с тремя детьми не смогли полным составом вернуться из Турции. Семья отдыхала по пакетному туру агентства Fun & Sun и планировала вылететь в Казань 28 июня. Но отцу отказали в посадке на самолет авиалиний Pegasus Airlines: для него просто не было места, сообщил TourDom.ru.

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Мужчине объяснили, что произошел овербукинг. Так называют ситуацию, когда продали больше билетов, чем мест в самолете, либо если на рейс поставили борт меньшей вместимости. Россиянину предложили подождать сутки в отеле до следующего рейса.

Однако на второй день история повторилась: мужчина не смог улететь домой опять же из-за нехватки мест. В результате ему пришлось ожидать еще двое суток, чтобы наконец вернуться на родину. Семья планирует обратиться с претензией к туроператору.

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Турфирма может ответить в суде

В тур жителей Казани изначально входил перелет на более вместительном Boeing 767 крупнейшей российской чартерной авиакомпании Azur Air. Но еще до прилета в Турцию семью пересадили на Airbus турецкого перевозчика Pegasus Airlines.

Помогать своему клиенту при овербукинге туроператор не стал, ведь возвращение домой не отменялось, а лишь откладывалось. Но юрист Игорь Косицын отметил: раз авиаперелет был в составе турпродукта, претензии следует адресовать туроператору — как в досудебном, так и в судебном порядке.

«Можно требовать компенсации убытков, которые возникли вследствие задержки рейса, например, если это привело к дополнительным расходам в Турции, а также компенсации морального вреда», — сказал Косицын.

За овербукинг отвечает авиакомпания

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко объяснил «360», что при овербукинге «правоприобретателем» всех проблем обычно выступает авиакомпания.

Авиакомпания этот овербукинг, собственно, организовала: периодически перевозчики прибегают к этому обоснованному с экономической точки зрения ходу. Иногда они это допускают, но понимают, что несут риски, в том числе финансовые. Александр Осауленко

Пассажирам, не попавшим на самолет, должны были предоставить возможность улететь другим рейсом. Помимо этого, на период ожидания их должны где-то поселить и организовать питание, а в случае необходимости — трансферное обслуживание за счет авиакомпании.

Эксперт отметил, что комплексный продукт, то есть тур с проживанием и перелетом, не всегда оказывается таковым на деле исходя из юридических норм. Поэтому в ситуации с туристами из Казани нужно разбираться детальнее.

«Нельзя сказать, чтобы случаи овербукинга были частыми, но они случаются достаточно регулярно. Особенно это относится к сезонам, то есть летом такие ситуации происходят чаще», — сказал Осауленко.

Что известно о Pegasus Airline

Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines более 30 лет развозит пассажиров по Европе и Турции регулярными и чартерными рейсами. Флот представлен 99 самолетами: 15 машин Boeing, остальные — Airbus.

С суднами Pegasus Airlines несколько раз случались ЧП. В 2018 году из-за неудачной посадки лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и докатился до Черного моря — линия прибоя начиналась буквально в 10 метрах от места остановки.

К счастью, во время такой оригинальной доставки на пляж никто из 164 человек на борту не пострадал. Еще одна проблема с приземлением произошла в 2020-м: самолет выкатился с полосы и застрял в рыхлом грунте. Обошлось без пострадавших.

Однако второе происшествие в том же году было трагичным. Снова неудачная посадка, снова самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы. На этот раз на пути оказался овраг. Лайнер переломился в трех местах, три человека погибли, 157 пострадали.

Публичное достояние

Что известно о Fun & Sun

Компания Fun & Sun, которая до марта 2022 года называлась «TUI Россия», появилась в 2009-м. Основной долей (75%) владеет председатель совета директоров Тарас Демура. Еще 25% доли принадлежит ООО «КН-Холдинг», сообщила Ассоциация туроператоров. Розничная сеть Fun & Sun включает более 700 собственных турагентств, а также на договоре франчайзинга.

В прошлом году туроператор забыл оповестить клиентов, что больше не работает с турецким отелем Castival Hotel Side, тем не менее рекламировать отдых там не перестали. Fun & Sun объявила о прекращении сотрудничества с Castival Hotel Side лишь после того, как распродала все туры.

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Туристам предлагали либо другой отель, либо подобрать замену тура на сайте. О возврате денег никто не упомянул. В результате немало отдыхающих на месте узнали, что их перевозят в Family Life Side. Людям не понравилась замена, но гид заявил, что любые другие варианты доступны только с доплатой.

На момент написания этого материала редакция «360» не смогла связаться ни с туроператором Fun & Sun, ни с российским представительством авиакомпании Pegasus Airlines.