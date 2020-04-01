01 апреля 2020, 18:20
Захарова рассказала, что туристы не хотят эвакуироваться раньше окончания отпуска
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожаловалась, что россияне, застрявшие за границей, недовольны действиями правительства — они не хотят эвакуироваться раньше конца отпуска и требуют компенсацию. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Facebook.
Туристы недовольны тем, что им не дали спокойно отдохнуть и вернуться в страну в даты, указанные на обратных билетах.
На вопрос, почему они отправились отдыхать, когда уже было известно об эпидемии, россияне ответили, что не могли просто выкинуть 300 тысяч.
Ранее Захарова прокомментировала сложившуюся ситуацию с туристами из России, которые сейчас за границей и не могут улететь домой: все ранее запланированные рейсы аннулировали. Все следующие рейсы будут организовывать, учитывая лимиты на въезд в Россию: до 500 туристов в Москву и до 200 — в регионы