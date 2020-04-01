Мария Захарова рассказала о лимитировании въезда российских туристов в страну

«Решение о лимитировании в определенный момент изменило формат работы, но со вчерашнего дня работа группы восстановлена с учетом новых водных. На основе кооперабельности и решения задач, целью которых является соблюдение прав России, — эта работа идет очень активно. Сейчас уже все восстановлено», — отметила Захарова.

Решение о лимитировании въезда в Россию до 500 туристов в Москву и до 200 — в регионы принял Оперативный штаб. Поэтому все ранее запланированные рейсы аннулировали. Все следующие рейсы будут организовывать, учитывая эти лимиты.

Сейчас около 20 тысяч туристов из РФ находятся в Таиланде, порядка десяти тысяч — в Индии, около пяти тысяч — в Индонезии, около четырех тысяч — на Бали.

В рабочей группе пояснили, что 200 человек — это не на всю страну, а по регионам.