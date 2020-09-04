«Зачем я всем рассказал об этом месте?» Шойгу отчитал туристов, которые не берегут природу

Далеко не все туристы относятся к природе бережно. Хорошо, что в России сохранились заповедные места, о которых никто не знает. Такими мыслями поделился министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

Он рассказал, что в школьные годы наблюдал за дикой природой у себя на родине, в Сибири. Он делился людьми своими впечатлениями.

«Сейчас я приезжаю туда: с одной стороны — стройка, с другой — трасса для квадроциклов, с третьей — вытоптано все. И ты думаешь: „Ну зачем я всем рассказал об этом уникальном месте?“» — приводит РИА «Новости» слова Шойгу.

Министр добавил, что раньше «не было никакого охотнадзора и охотинспекции, но было самосознание у людей». Шойгу посетовал, что отношение общества к природе изменилось в худшую сторону.

«Можно аккуратно, бережно, а если „не хочу идти за дровами, валежник и сушняк собирать, а срублю то, что у меня под боком“ — это совсем другой подход. Я иногда думаю, что современное общество вообще в какой-то момент свернуло не на ту тропинку», — добавил глава военного ведомства.

Ранее Шойгу заявил, что в российских школах надо ввести полноценный обязательный экзамен по географии. Министр уверен, что этот предмет все должны знать как таблицу умножения.