Шойгу предложил сделать экзамен по географии обязательным в школах
«По географии не ЕГЭ обязательный нужен, а нормальный, полноценный экзамен. Я считаю, что географию надо знать как таблицу умножения. Кстати, хорошая идея — географическая „таблица умножения“. Скажем, 100 вопросов, ответы на которые должен знать каждый», — приводит РИА «Новости» слова главы военного ведомства.
Шойгу подчеркнул, что современные старшеклассники не умеют пользоваться компасом, потому что у них есть «навигатор, который приведет куда нужно, и гаджет, который расскажет, как это красиво». Он добавил, что так обстоят дела не потому что молодежь глупая, а потому что «им это не нужно».
Ранее россияне назвали свои самые нелюбимые школьные предметы. Согласно данным опроса, большинство сограждан неохотно ходили на уроки химии, математики и физики. К географии респонденты отнеслись терпимо.