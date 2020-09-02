Шойгу предложил сделать экзамен по географии обязательным в школах

В российских школах надо ввести полноценный обязательный экзамен по географии. Этот предмет должны знать все как таблицу умножения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«По географии не ЕГЭ обязательный нужен, а нормальный, полноценный экзамен. Я считаю, что географию надо знать как таблицу умножения. Кстати, хорошая идея — географическая „таблица умножения“. Скажем, 100 вопросов, ответы на которые должен знать каждый», — приводит РИА «Новости» слова главы военного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что современные старшеклассники не умеют пользоваться компасом, потому что у них есть «навигатор, который приведет куда нужно, и гаджет, который расскажет, как это красиво». Он добавил, что так обстоят дела не потому что молодежь глупая, а потому что «им это не нужно».

Ранее россияне назвали свои самые нелюбимые школьные предметы. Согласно данным опроса, большинство сограждан неохотно ходили на уроки химии, математики и физики. К географии респонденты отнеслись терпимо.