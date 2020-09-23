За лето с рынка ушли 18% турагентств и 14% мини-гостиниц

За лето 2020 года по сравнению с маем с рынка индустрии гостеприимства ушли игроки, которые не смогли пережить закрытие границ и позднее начало туристического сезона. Речь идет о 18% турагентств и 14% небольших отелей.

Как сообщили газете «Известия» в IT-компании «Эвотор», за июнь–август обороты туристической отрасли сократились в среднем на 43% по сравнению год к году. Отели потеряли примерно треть выручки.

Осенью ситуацию немного выровнялась. Турагентствам удалось сократить отрыв от прошлогодних показателей до 22%. В некоторых регионах спрос на гостиницы даже показал превышение аналогичных показателей минувшего года. Например, в Астраханской области — на 18%, в Калининградской — на 8%, в Архангельской — на 5%. Лидерами по объему трат в отелях стали Краснодарский край, Севастополь и Крым.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников считает, что есть надежда, что часть предпринимателей возобновит свою деятельность. Поэтому делать окончательные выводы пока рано, и лучше дождаться конца года.

В конце августа эксперты подсчитали, что российские турагентства в этом году получили прибыль, вдвое меньшую по сравнению с прошлым годом.