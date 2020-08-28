28 августа 2020, 16:51
Стали известны потери турбизнеса
Российские турагентства в «высокий» сезон в этом году получили прибыль примерно вдвое меньше, чем в прошлом. Об этом сообщила газета «Известия».
По данным ИА RNS, компания «Эвотор» рассказала, что в августе выручка была ниже на 41%, чем в 2019 году. Также снизилась средняя цена туров — на 5% в июле и на 8% в августе — и составила 20,2 тысячи рублей и 19,4 тысячи рублей соответственно.
Сами туроператоры назвали этот год не простым, отказавшись его сравнивать с прошлым.