Стали известны потери турбизнеса

По данным ИА RNS, компания «Эвотор» рассказала, что в августе выручка была ниже на 41%, чем в 2019 году. Также снизилась средняя цена туров — на 5% в июле и на 8% в августе — и составила 20,2 тысячи рублей и 19,4 тысячи рублей соответственно.

Сами туроператоры назвали этот год не простым, отказавшись его сравнивать с прошлым.