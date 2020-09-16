Выплаты по программе туристического кешбэка предложили повысить

Ростуризм предложил повысить максимальный размер кешбэка для туристов. Сумму хотят поднять с 15 сразу до 50 тысяч рублей. Кроме того, есть и другие поправки к программе.

«Проектом постановления предусматривается внесение изменений в правила ‎в части: < …> увеличение максимального размера выплаты с 15 до 50 тысяч рублей за одну туристскую услугу», — сказано в пояснительной записке к документу, опубликованному на официальном портале проектов правовых актов.

Еще в Ростуризме предложили сократить до двух ночей необходимый период проживания и отменить правило о минимальной цене на путевку. Согласно документу, в программу хотят включить детские лагеря и работающие по медицинской лицензии санатории.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко сообщил, что кешбэк для путешественников предложили ввести на постоянной основе. Он отметил, что из-за кратких сроков проведения программы не удалось реализовать всех инициатив.

Первая туристическая программа с кешбэком прошла в России с 21 по 28 августа. Путешественники смогли вернуть от пяти до 15 тысяч рублей за путевку по стране.