Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в России

В России с 15 октября стартовал второй этап продаж туров с кешбэком. Программа частичного возврата денежных средств за путешествия по стране продлится до полуночи 5 декабря.

Примечательно, что приобрести туры можно на период до 10 января 2021 года. Это дает возможность россиянам выгодно отдохнуть в любом регионе страны в новогодние праздники.

При формировании условий второго этапа программы учитывались пожеланий туристов, отмечает газета «Известия». Теперь приобрести поездку можно от двух ночей, при том, что ранее предлагалось минимум четыре ночи.

Также теперь распространяется возврат в размере 20% на туры любой стоимости, а максимально возможный кешбэк вырос до 20 тысяч рублей. На карту он поступит в течение пяти дней. Наличие карты «Мир» остается обязательным условием участия в программе.

О том, что в России продлили программу возврата денег за путешествия по стране, а ее условия существенно улучшили стало известно в начале октября. Но есть способ получать практически бесконечный кешбэк. Во время первого этапа программой воспользовались около 70 тысяч россиян. Суммарно они приобрели туров на 1,4 миллиарда рублей.