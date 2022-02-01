Всплеск продаж туристических путевок зафиксировали в России в январе

Всплеск продаж туристических путевок произошел в первые рабочие дни после новогодних праздников, рассказали в пресс-службе туроператора Tez Tour. Объем забронированных сейчас туров с заездами в 2022 году уже в 13 раз превышает уровень прошлого года.

Глубина продаж, как сообщили газете «Известия» в Tez Tour, достигает ноября текущего года. Сейчас продажи туров выше в 2,5 раза, чем в 2021-м, сообщили в компании «Интурист».

Основной причиной такого роста называют тот факт, что туристам из России в 2022 году доступно больше стран, чем в прошлом году. Также, как отметили эксперты рынка, у многих стран появились понятные протоколы въезда.

Несмотря на распространения «омикрона», россияне не отказываются от туров как по стране, так и за границу, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Сравнительно низкие цены на авиабилеты из-за распродаж, которые устраивают авиакомпании, также оказывают влияние на спрос.

Врачи при этом бьют тревогу. По их словам, в разгар очередной волны заболеваемости поездки по популярным туристическим направлениям являются плохой идеей.

Врач-инфекционист Николай Малышев отметил, что любой общественный транспорт, будь то самолет или поезд, — это накопитель инфекции. Он добавил, что даже если в поезде отдельное купе, то туалеты и вагоны-рестораны общие. На вокзалах зачастую столпотворение людей, подытожил Малышев.

С 1 февраля начали действовать новые правила для посещения Таиланда. Привитые «Спутником V» россияне смогут въезжать в страну без прохождения карантина в рамках туристической программы Test & Go. При въезде в страну потребуется показать сертификат о вакцинации на английском языке, подтверждение бронирование гостиницы и страховку. Еще необходимо заранее оплатить два ПЦР-теста. Их нужно будет пройти в первый и пятый день пребывания в стране.