Таиланд отменил карантин для привитых «Спутником V» россиян

Привитые «Спутником V» россияне смогут посещать Таиланд без прохождения карантина. Новые правила въезда в страну начали действовать с 1 февраля.

Полностью привитые от ковида путешественники могут посещать Таиланд без карантина в рамках туристической программы Test & Go. При въезде в страну потребуется показать сертификат о вакцинации на английском языке, подтверждение бронирование гостиницы и страховку.

Еще необходимо заранее оплатить два ПЦР-теста, предупредили в посольстве России в Таиланде. Тесты нужно будет пройти в первый и пятый день пребывания в стране. Все документы нужно добавить в специальную систему Thailand Pass, которая предоставляет QR-код для въезда на территорию страны. Также туристы должны получить отрицательный результат ПЦР-теста не более чем за 72 часа до вылета из России.

Ранее привитые «Спутником V» россияне могли посещать Таиланд только по программе «песочница». В рамках этой программы предусмотрено проживание в определенных отелях в течение недели. Программа Test & Go начала действовать в Таиланде с 1 февраля.