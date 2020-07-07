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    07 июля 2020, 18:22

    Врач рассказал, как защититься от коронавируса в самолете

    Дарья Морозова

    Доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, как снизить риск заражения коронавирусом во время перелета. Об этом сообщила «Экспресс-газета».
    Врач рассказал, как защититься от коронавируса в самолете

    По ее словам, в самолете лучше надевать маску и каждый час полоскать горло и промывать носовые пазухи специальными растворами. «Спирт растворяет липидную защитную оболочку вируса. Поэтому и я, и мои коллеги не возбраняют 100 мл сухого вина на дорожку», — заключила Мухина.

    Гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев рассказал, что подхватить коронавирус в самолете практически невозможно.

    «В мире это общепризнанно: самолет является герметичной капсулой, и на всех самолетах, особенно новых, установлены фильтры класса HEPA, которые дают глубокую очистку до уровня 99-97 [процентов] — это примерно уровень операционных», — объяснил он.

    Ранее кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил, почему у кого-то больше шансов заразиться коронавирусом, а у кого-то — меньше. Он оценил заявление швейцарских ученых о том, что у некоторых людей в ДНК присутствует участок, который увеличивает риск инфицирования.