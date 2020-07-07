Врач объяснил, почему у некоторых людей больше шансов заразиться коронавирусом

Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил, у кого-то больше шансов заразиться коронавирусом, а кого-то — меньше. Он оценил заявление швейцарских ученых о том, что у некоторых людей в ДНК присутствует участок, который увеличивает риск инфицирования.

По его словам, предрасположенность к COVID-19 у части населения планеты действительно возможна.

«Это действительно так», — процитировал Зайцева сайт Newinform.

По его словам, это связано с тем, что сам коронавирус существует давно. Раньше в геноме человека мог существовать «баг», позволяющий вирусу проникнуть. Позже у части переболевших появился иммунитет. Он передался последующим поколениям на генетическом уровне. Другая часть населения до сих пор легко «пропускает» инфекцию в свой организм.

Врач привел в пример пигментацию волос. Различия в цвете заложены на генетическом уровне. То же самое касается и иммунной системы. Так, у кого-то она сильна, а у некоторых в разы слабее.