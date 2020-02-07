Внутренний туризм в России на праздники подорожал

Судя по удорожанию билетов на внутренних направлениях страны, в этом году россияне будут проводить февральские и майские праздники внутри России. В среднем стоимость билетов в туристические центры из Москвы выросла на 14%. Однако изменение туристических предпочтений вызвано не коронавирусом.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР), 23 февраля большинство россиян отправятся в Сочи, Санкт-Петербург, Казань, города Золотого кольца и Подмосковье.

Авиабилеты в Сочи с вылетом из Москвы в обе стороны стоят 10661 рубль, что на 12% больше, чем в прошлом году. Подорожали на 14% билеты в Симферополь, а вот в Минеральные воды напротив, подешевели на 3%.

Гораздо популярнее стали поездки в страны ближнего зарубежья. По данным сервиса планирования путешествий OneTwoTrip четвертое место после Москвы, Петербурга и Сочи занял Ереван.

Пользователи сервиса «Туту.ру» в прошлом году чаще покупали билеты в Тбилиси, а в этом году лидируют Ереван, Прага и Тель-Авив.

Первомайские каникулы россияне планируют провести в Сочи и Крыму. Также популярны туры в Турцию, Грецию Болгарию, Тунис и на Кипр.

Клиенты, купившие ранее путевки в Китай, конечно, их возвращают, но на общую картину планирования поездок коронавирус не повлиял.

«Многие из тех, кто собирался ехать в Китай, от поездки не отказываются, а переносят ее на весенние или летние даты, в том числе на майские праздники», — заявил изданию представитель OneTwoTrip Алексей Теплов.

Самыми недорогими для весенних поездок по зарубежным направлениям оказались Великобритания, Италия и Турция.