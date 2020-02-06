Названы самые дешевые направления для путешествий россиян

Если планируете поездку за рубеж весной, то для вас подготовили список самых дешевых направлений для путешествий. За акциями авиакомпаний стоит начать следить уже сейчас.

Список самых дешевых направлений опубликовала «Лента.ру», сославшись на исследование сервиса OneTwoTrip.

В наиболее выгодном положении находятся жители Санкт-Петербурга. Им доступны недорогие билеты в Лондон (850 рублей), в Осло или Дублин (1,8 тысячи рублей), Бари (2,2 тысячи рублей) или Малагу (2,3 тысячи рублей).

Жители Москвы смогут дешево купить билеты в Женеву (от 1,2 тысячи рублей), Лондон (от 1,7 тысячи), Дебрецен (от 2,1 тысячи), Ригу (от 2,2 тысячи) и Гюмри (от 2,5 тысячи).

Из Грозного можно вылететь в Стамбул по билетам, купленным за 1,6 тысячи рублей. Краснодарцам эта поездка обойдется в 2,4 тысячи рублей в одну сторону. В Анталию билет для них стоит 2,5 тысячи рублей. Из Сочи и Калуги можно вылететь в Ереван за 1,7 и 2,3 тысячи рублей соответственно.

В прошлом году самыми дешевыми направлениями для любителей путешествовать «дикарем» оказались Стамбул, Барселона, Прага, Бангкок, Париж, Милан, Анталья, Рим, Тиват и Тель-Авив.