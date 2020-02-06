Названы самые дешевые направления для путешествий россиян
Список самых дешевых направлений опубликовала «Лента.ру», сославшись на исследование сервиса OneTwoTrip.
В наиболее выгодном положении находятся жители Санкт-Петербурга. Им доступны недорогие билеты в Лондон (850 рублей), в Осло или Дублин (1,8 тысячи рублей), Бари (2,2 тысячи рублей) или Малагу (2,3 тысячи рублей).
Жители Москвы смогут дешево купить билеты в Женеву (от 1,2 тысячи рублей), Лондон (от 1,7 тысячи), Дебрецен (от 2,1 тысячи), Ригу (от 2,2 тысячи) и Гюмри (от 2,5 тысячи).
Из Грозного можно вылететь в Стамбул по билетам, купленным за 1,6 тысячи рублей. Краснодарцам эта поездка обойдется в 2,4 тысячи рублей в одну сторону. В Анталию билет для них стоит 2,5 тысячи рублей. Из Сочи и Калуги можно вылететь в Ереван за 1,7 и 2,3 тысячи рублей соответственно.
В прошлом году самыми дешевыми направлениями для любителей путешествовать «дикарем» оказались Стамбул, Барселона, Прага, Бангкок, Париж, Милан, Анталья, Рим, Тиват и Тель-Авив.