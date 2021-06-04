Внутреннему туризму пообещали полное восстановление к 2022 году

В России в начале 2022 года ожидают полного восстановления внутреннего туризма. Страну назвали лидирующей среди других государств по динамике этого процесса с прошлого года.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова дала прогноз по работе туристической отрасли внутри РФ в кулуарах ПМЭФ. Ее слова привел ТАСС.

«Мы ожидаем, что полностью показатели внутреннего туризма восстановятся в начале 2022 года. По динамике восстановления отрасли мы с прошлого года в лидерах среди всех стран», — подчеркнула Догузова.

Показатели внутреннего турпоток в РФ на конец 2020 года составили 60% от уровня 2019-го. В нынешнем году, по прогнозам Ростуризма, отрасль должна восстановиться на 80%.

«При этом в курортных и природных территориях мы ожидаем прирост 15-20% к показателям 2019 года, как в деньгах, так и в туристах», — заключила руководитель ведомства.

В конце мая в России запустили форму поддержки туристов, через которую можно пожаловаться на слишком высокие цены в отелях, цены на авиабилеты и отмененную в гостинице бронь.