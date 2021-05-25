Российские туристы смогут пожаловаться на отели через специальную форму

В России запустили форму поддержки туристов. Через нее можно жаловаться на завышенные отелями цены, стоимость авиабилетов и отмену брони в гостинице. Эксперты назвали нововведение реакцией на уже возникшие трудности.

Заполнить форму можно на сайте контрольтуризм.рф. Запущена она Ростуризмом, сообщила газета «Известия». Ведомство пообещало, что будет оперативно реагировать на поступающие обращения от российских туристов.

Спрос на отдых на отечественных курортах в 2021 году вырос, в том числе из-за неясности вопроса о возобновлении авиасообщения с Турцией. Из-за смены предпочтений россиян в некоторых отелях на побережье Черного моря резко выросли цены на размещение.

В хороших отелях, которые расположены в популярных местах отдыха, мест не хватает. Нередко некоторые участники рынка забывают о добросовестности. Ситуацию с «искусственным овербукингом» следует держать на контроле, а сдерживать цены непросто.

По словам экспертов, инициатива Ростуризма по запуску онлайн-платформы для жалоб о чрезмерном завышении цен отельерами в целом понятна и правильна. Составить обращение с ее помощью быстро и удобно. Пресекать ситуацию намерено само ведомство в сотрудничестве с ФАС и Роспотребнадзором.

Предпринимаемые меры, заметили специалисты, не системны и стали реакцией на уже сложившиеся трудности. Системы или институты поддержки туристов и отрасли в целом во внутреннем туризме РФ пока нет.

Россияне могут надеяться только на защиту Роспотребнадзора, а единственным более или менее эффективным инструментом называют книгу жалоб и предложений. Идею Ростуризма представители отрасли в целом поддержали.