Власти Кубы отменят ограничения для российских туристов

С 15 ноября туристы из России смогут въехать на Кубу без ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на посольство Кубы в РФ.

«А с 15 ноября Куба полностью отменяет ПЦР-тесты для российских туристов. И тесты на антигены больше браться не будут. К туристам также не станут предъявлять требования о вакцинации», — говорится в сообщении.

Тем не менее в посольстве все же посоветовали сделать прививку от коронавируса для собственного спокойствия. В сообщении также отметили, что Куба к ноябрю будет признавать российские препараты.

Накануне Турция отменила обязательное тестирование на коронавирус для детей до 12 лет. Ранее въезд без справки был разрешен только детям до шести лет. При этом если ребенку в день прибытия в страну исполнилось 12 лет, то необходимо предоставить либо справку с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов до приезда, либо ПЦР-тест со сроком не ранее чем 72 часа до прилета.

Власти Египта ранее сообщили о готовности принимать в стране россиян. Об этом рассказал министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани.