Власти Египта сообщили о готовности принимать в стране россиян

Каир договорился с египетскими отельерами об плате расходов заболевших коронавирусом туристов. В легких случаях течения заболевания инфицированный гость останется в отеле. Все расходы на госпитализацию в государственных больницах в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде или Каире оплатит правительство.

Об этом ТАСС рассказал министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани. По ео словам, отели обязались уведомлять Минздрав и министерство туризма о возникновении любого симптома или случая заболевания.

«Для отелей и ресторанов, которые не выполняют наши требования, предусмотрены тяжелое незамедлительное наказание», — предупредил министр.

Аль-Анина подчеркнул, что Египет сейчас безопасен для туристов в смысле эпидемической или террористической угроз.

«Я уверяю российских туристов и туристов со всего мира, что мы предложим им самый безопасный отдых как с эпидемической точки зрения, так и с точки зрения безопасности. Я думаю, что вы не слышали о каких-либо терактах в Египте против туристов или жителей в течение последних лет. Египет сейчас безопасен», — сказал он.

Министр добавил, что страна потеряла в 2020 году более 65% доходов от туристической отрасли. Текущий год был чуть лучше и российский рынок стал очень важным источником средств.

Этим летом число россиян в Египет удвоилось по сравнению с началом года. Египетский министр заверил агентство, что курорты страны очень их ждут.

«Первые туристы, прибывшие в Египет 9 августа, все сказали только одну фразу: „Мы соскучились по Египту“. И египтяне очень обрадовались возвращению русских туристов», — отметил он.

На днях стало известно, что авиакомпания «Россия» 10 сентября запустит рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из восьми российских городов.