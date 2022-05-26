26 мая 2022, 19:47
Москва вошла в топ популярных туристических направлений весны у россиян
Сервис OneTwoTrip назвал самые популярные направления у российских туристов весной
Москва и Санкт-Петербург стали одними из самых популярных туристических направлений уходящей весны. Две столицы, Сочи и Ростов-на-Дону россияне посещали чаще всего.
В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали радиостанции «Говорит Москва», что проанализировали трафик самолетов, поездов и междугородних автобусов.
Среди зарубежных направлений наиболее востребованными оказались Армения, Турция и Таджикистан. Число перелетов во Вьетнам выросло больше всего — в 20 раз. Популярными стали маршруты в Индию, Израиль, Черногорию и Казахстан.
В июне россиян ждет дополнительный выходной. Из-за празднования Дня России отдыхать работающие пять дней в неделю будут 11, 12 и 13 июня.