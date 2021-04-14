Туры в Турцию летом взлетят в цене на 25%

Отдых в Турции летом обойдется примерно на четверть дороже, чем в апреле–мае. Хотя в июне пока есть возможность отдохнуть по ценам туров на майские праздники, в том случае, если ограничения на отдых в этой стране не будут продлены.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

По словам гендиректора «Сети магазинов горящих путевок» Сергея Агафонова, сейчас туристам предложат перенос поездок на более поздние даты, и наверняка с доплатой, поскольку отдых в мае и летом стоит по-разному.

«Если туристы перенесут поездки на июль–август, доплата будет существенной, поскольку это пик сезона», — отметил эксперт. При этом он добавил, что другой возможный сценарий заключается в том, что путешественникам предложат перенос на следующий год с фиксацией рублевого курса и сохранением параметров тура: продолжительности, количества туристов, отеля.

«Условия возврата денег и переноса туров операторы определят самостоятельно», — добавил Агафонов.

С 15 апреля по 1 июня Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией, но у многих россиян были куплены туры на это время. Ростуризм опубликовал памятку с разъяснениями, что делать российским туристам, у которых на руках оказались путевки в указанные страны.