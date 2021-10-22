Число забронированных туров в Турцию за сутки удвоилось

Объявление властей о нерабочих днях, которые введены на фоне усиления заболеваемости ковидом, вызвало ажиотажный спрос на путевки в Турцию. За первые сутки после президентского указан число бронирований выросло вдвое. К 22 октября он может увеличиться на 300%.

Об этом газете «Известия» сообщили в туристических компаниях. Примечательно, что на внутренние поездки спрос уменьшился. Видимо, это связано с антикоронавирусными мерами, которые вводят региональные администрации. Более того, туристы начали отменять ранее заказанные поездки. Вирусологи забили тревогу — выходные были задуманы для того, чтобы люди остались дома и снизили интенсивность контактов. Использование транспорта и проживание в отелях может стать крайне опасным во время пандемии. Особенно для тех, кто не привился.

В компании Tez Tour сообщили, что спрос на Мальдивы и Турцию удвоился, интерес россиян к турам в Египет вырос на 30%.

«По популярным зарубежным направлениям — Египту, Турции, а также ОАЭ и Доминикане — спрос вырос на 15–20% после объявления нерабочей недели. При этом комплексный тур обойдется намного выгоднее, чем самостоятельная покупка билетов. Так, авиабилеты в Египет продаются за 40–60 тысяч рублей на человека, а турпакет можно купить за 80–90 тысяч на двоих», — уточнил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что в отношении поездок по России наступил «организационный хаос». Сначала спрос вырос на 5%. Затем, после объявление региональных властей об ужесточении профилактических мер, все замерло.

«Мы посоветовали непривитым туристам взять паузу на день-два, поскольку нет уверенности, что им удастся совершить не только новые поездки, но и те, что были запланированы неделю или две назад», — сказал он. Ромашкин добавил, что уже началась аннуляция туров. Их доля может достигнуть 50%.

После объявления о нерабочей недели поисковые запросы о путешествиях по внутренним направлениям составили 67% от общего числа. Поиск билетов — на 49%.