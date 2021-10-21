Вместо изоляции и заботы о здоровье. Россияне решили путешествовать на нерабочей неделе

Российские власти объявили о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Так они решили снизить заболеваемость населения на фоне ожидаемой четвертой волны коронавируса. Однако граждане решили, что грех пропадать такой возможности, и бросились покупать авиабилеты. Они решили устроить себе дополнительный отпуск.

Даже до официального решения правительства, 19 октября, поисковые запросы о путешествиях по внутренним направлениям составили 67% от общего числа. Поиск билетов на передвижения внутри страны вырос на 49%. Чаще всего россияне интересовались вылетом в обе столицы, Сочи и Калининград. Каждый десятый интересовался Турцией, по 2% пользователей запрашивали полеты в Египет и ОАЭ.

Куда глаза глядят

По данным агентства OneTwoTrip, запросы на авиабилеты среди россиян после объявления о нерабочей недели выросли вдвое. Количество самих запросов увеличилось на 130%. В тройку лидеров вошли Москва (средняя цена билета пять тысяч рублей), Сочи (4,8 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (5,9 тысяч рублей).

«Интересно, что в пятерку вошли и заграничные направления: Стамбул на четвертом месте, билет, согласно поисковым запросам, стоит 10 тысяч рублей, а на пятом месте — Калининград. Также довольно часто ищут билеты в Минеральные воды, Симферополь, Краснодар, Анталью и Махачкалу», — сообщила представитель компании Елена Шелехова.

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Туристический сезон в Турции уже заканчивается. Поэтому россияне активно интересуются ОАЭ, Мексикой или Доминиканской республикой. Однако в последней стране ужесточили требования к туристам. Без QR-кода о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста путешественников не пустят в заведения общественного питания или торговые центры.

Примеру доминиканских властей могут последовать и другие страны. Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян подчеркнул, что за границей очень внимательно следят за ситуацией в России.

«Если они видят, что сама страна, отправляющая туристов, практически входит в национальный локдаун, хоть и кратковременный, могут ввести как дополнительные требования по ПЦР-тестированию, так и сузить количество туристов, которые могут к ним приезжать», — заявил эксперт.

Незваные гости

Российским регионам разрешили самостоятельно определять, какие антикоронавирусные мероприятия и ограничения вводить. Все зависит от сложности эпидемической обстановки. Поэтому нельзя сказать, что внутри страны туристов буду ждать с распростертыми объятиями.

Например, в Крыму уже и так зафиксированы рекордные показатели заболеваемости за последние 18 дней. Глава полуострова ужесточил карантинные меры. В указе упоминается запрет на бронирование и заселение в санаторно-курортные учреждения без QR-кода или сведений о вакцинации. Управляющим организациям также разрешили требовать справку об ПЦР-тесте на ковид трехдневной свежести. Администрация Крыма ограничила работу развлекательных заведений всех сортов вплоть до цирков и библиотек. Ограничительные меры коснулись салонов красоты и плавательных бассейнов.

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Неласково могут встретить туристов и в Краснодарском крае. Как заявил вице-губернатор региона Александр Руппель, нерабочая неделя приведет к росту турпотока в регион и увеличению нагрузки на предприятия потребительской сферы. В крае намерены усилить антиковидные меры безопасности.

«Важно, чтобы это не спровоцировало очагов заболевания, поэтому будет усилена работа по соблюдению всех санэпидтребований в магазинах, ТРЦ, объектах общепита, гостиницах. Включая внезапные проверки. Только так мы сможем избежать всем известных событий прошлой весны и потерь для экономики как региона в целом, так и для каждого конкретного предпринимателя», — сказал Руппель.

Указ о принятых мерах пока готовится, но вскоре он будет опубликован.

В каждом регионе — свои правила

Советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с «360» предположил, что туристам на фоне ажиотажа не стоит ждать повышения стоимости путевок или заселения в Крыму.

Источник фото: РИА «Новости».

«Сохранение цен на прежнем уровне поможет скорректировать снижение текущего бронирования. Так как для заселения в гостиницу теперь нужен сертификат о вакцинации или справка о том, что вы переболели. Сейчас из 85 регионов в 30 введены QR-коды, в 14 — введены QR-коды для заселения в гостиницу. Перед поездкой в тот или иной регион нужно уточнять правила, которые обновляются в текущем режиме. Например, по Крыму мы сами узнали обновление только сегодня», — отметил эксперт.

Горин не исключил, что и другие регионы введут собственные правила. Поэтому посоветовал уточнять необходимость предъявления справок о ПЦР-тестировании или QR-кодов заранее. Если это организованное путешествие, то в туристических компаниях, если нет — на информационных сайтах региона.