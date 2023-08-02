Путешествия 02 августа 2023, 15:11 Турция впервые вошла в топ-5 наиболее дорогих направлений для отдыха россиян АТОР: Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих направлений для россиян РИА «Новости»

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Турция в первый раз стала одним из пяти самых дорогих направлений для отдыха российских туристов в 2023 году. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сообщил ТАСС.

«Турция вошла в пятерку самых дорогих — в среднем — направлений при своей массовости. Такого не было за всю историю туризма», — сказала Ломидзе.

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По ее словам, дороже всего россиянам обойдется отдых на Мальдивах. Двум туристам за него придется отдать в среднем 390 тысяч рублей. Также недешево выйдут и каникулы на Кубе, Шри-Ланке — 238 и 213 тысяч. Ценник на Турцию колеблется в пределах 183 тысяч рублей.

Представитель АТОР отметила, что из-за таких цен в Турцию в этом сезоне поехало не так много россиян, как могло бы. Ситуацию не исправили даже так называемые горящие туры. Они в итоге все равно стоили дороже, чем российские граждане могли себе позволить.

Ломидзе добавила, что цены на отдых за границей этим летом повысились примерно на 15%.

Ранее россиянам назвали три страны для недорогого отдыха зимой.