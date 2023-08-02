Путешествия 02 августа 2023, 07:14 Туроператоры назвали россиянам три самые дешевые страны для зимнего отдыха АТОР назвала Египет, ОАЭ и Таиланд самыми дешевыми направлениями для зимнего отдыха РИА «Новости»

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В осенне-зимнем сезоне 2023/24 годов самыми дешевыми для отдыха станут Египет, ОАЭ и Таиланд. Ассоциация туроператоров России сообщила об этом на своем сайте.

«Основная борьба за россиян, желающих пляжного отдыха, развернется между тремя направлениями — Таиландом, Египтом и ОАЭ», — заявили специалисты.

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Эти же страны включили в список самых бюджетных при условии раннего бронирования. Путевка в Таиланд обойдется дороже, чем в Египет и ОАЭ, но дешевле Вьетнама, Гоа или Шпи-Ланки.

По итогам прошлогоднего осенне-зимнего сезона кроме них в список популярных входила четвертая страна — Турция. Туроператоры заявили, что она получит свой поток клиентов, но к самым дешевым на этот раз не причислили. Популярными станут также Гоа, Шри-Ланка, Индонезия, Мальдивы, Вьетнам, Сейшелы и Куба.

Из-за высокой инфляции и падения курса лиры поездки в Турцию подорожали, сообщил владелец международной сети туристических агентств GiTravel Тариел Гажиенко. Он объяснил, что из-за проблем в экономике увеличились расходы отельеров, а вслед за этим — стоимость путевок.