Туроператоры спрогнозировали рост цен и нехватку мест в отелях Абхазии

Эксперты туристического рынка, опрошенные Ассоциацией туроператоров России, отметили небывалый спрос на отдых в Абхазии. Рост количества бронирований в последние недели составил от 15 до 30%. Такая ситуация может привести к повышению цен и нехватке номеров.

Недостаток мест в отелях и рост цен прогнозируют уже весной, написал Sochi24.TV.

«Определенный дефицит мест уже есть, и популярные объекты могут объявить об остановке продаж уже к концу апреля», — заявили эксперты.

Некоторые туристы даже отказались от Турции и Египта, сделав перебронь в Абхазии. В основном популярностью пользуются отели среднего и выше среднего уровня.

Ранее сообщалось, что летний отпуск 2022 года большинство российских туристов проведут в своей стране. Здесь останутся около пяти миллионов путешественников, которые планировали поездки на заграничные курорты. Планам помешала не только отмена многих международных рейсов, но и санкции и курс рубля.

Туроператоры спрогнозировали повышение цен на отдых в России на 10–30%.