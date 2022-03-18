Лету 2022 года предрекли высокий спрос на внутренний туризм

Летний отпуск 2022 года большинство российских туристов проведут в РФ. Дома останутся около пяти миллионов путешественников, которые планировали провести время на заграничных курортах.

Желанию отдохнуть за рубежом, сообщил kp.ru, не способствуют как санкции, так и курс рубля и отмена многих международных рейсов. Поэтому спрос на внутренний туризм ожидается высоким.

Эксперты отрасли полагают, что усилится тренд на спонтанные поездки. Планировать надолго вперед, в том числе и по российским направлениям, люди сейчас не готовы. Поэтому принимать решение об отпуске, бронировать туры и отели будут впритык.

Сам отдых в России станет разнообразнее. Спрос на Сочи и Крым есть, но не ограничивается этими направлениями. В 2022 году, отмечают туроператоры, многие могут выбрать местом для отдыха Калининград, Дагестан и Карелию. Или предпочесть более «загадочные» варианты — Сахалин, Камчатку, Югру и Хакасию.

Отдыхать, отмечают профессионалы рынка, станет дороже. В России цены, предположительно, вырастут на 10-30%. По аналогии с ситуацией во время пандемии, стоимость размещения в пяти- и четырехзвездочных отелях, вероятно, вырастет чуть ли не вдвое.